Giovedì a Montecilfone l’Open day della scuola primaria

MONTECILFONE. È in programma per giovedì 6 giugno 2019 un Open day per conoscere la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Montecilfone, rispettivamente alle 9:30 e alle 10:00.

Gli alunni e le insegnanti aprono le porte della scuola ai bambini, ai genitori e a tutti i curiosi e gli interessati che vogliano conoscere la scuola, i suoi spazi e le sue attrezzature.