Opportunità di studio negli Usa, mercoledì il convegno al Boccardi

TERMOLI. Domani 5 giugno, presso la Sala Vittoria dell'IIS 'Boccardi-Tiberio' di Termoli, si terrà un incontro dal titolo "Opportunità di studio negli Stati Uniti e il programma di borse di studio Fulbright" con l'intervento dell'advisor Fulbright presso il Consolato Americano di Napoli, Federica Di Martino e l'addetta culturale presso l'Ambasciata americana di Roma, M.Paola Pierini.

L'incontro è organizzato presso l'IIS Boccardi in quanto l'Istituto ospita da novembre un assistente linguistico Fulbright, il professor Peter Scasny, del College of Staten Island di New York. Durante l'incontro delle 11.30 verrà premiato lo studente di San Martino in Pensilis Simone Paolucci che, unico in tutta Italia, ha vinto la borsa di studio Benjamin Franklin Fellowship per un corso avanzato sui diritti civili presso l'Università di Lafayette in Indiana (USA).

Dato l'alto numero di studenti interessati, l'incontro si terrà in due orari: alle 9.30 e alle 11.20, ma solo nel secondo incontro sarà presente la dottoressa Pierini dell'Ambasciata.