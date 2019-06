Gam, Ittierre e sanità: i 18 ordini del giorno del Consiglio regionale di giovedì

CAMPOBASSO. Convocato dal suo Presidente per giovedì 6 giugno alle ore 10:00, la prossima riunione del Consiglio regionale che sarà chiamata a vagliare gli argomenti non esaminati nella seduta del 4 giugno u.s. Questi gli argomenti all’ordine del giorno:

N. 1 Indagine conoscitiva. Relazione della Seconda Commissione consiliare permanente ad oggetto "Provvedimenti e procedure in merito alla mancata mobilità in deroga per i lavoratori ex Ittierre. Relazione e Proposte"

N. 2 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Richiesta di informazioni circa l'iter di istituzione del Parco Nazionale del Matese" [Prima iscrizione seduta del 20 novembre 2018]

N. 3 Interrogazione a risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Forti piogge nella provincia di Isernia ed esondazione del fiume Carpino del 19 novembre 2018" [Prima iscrizione seduta del 23 novembre 2018]

N. 4 Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Avvio servizio sezione primavera - Determinazioni" [Prima iscrizione seduta dell'11 dicembre 2018]

N. 5 Interpellanza, a firma dei consiglieri De Chirico, Fontana, Greco e Primiani, ad oggetto "Situazione personale Centri per l'impiego"

N. 6 Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, concernente mobilità in deroga per i lavoratori Ex ITTIERRE [Prima iscrizione nella seduta del 29 gennaio 2019]

N. 7 Interpellanza, a firma dei consiglieri Nola, Manzo, Primiani, Greco, Fontana e De Chirico, ad oggetto "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi. L.R. 27/05/2005, n. 24 e ss.mm.ii."

N. 8 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco e De Chirico, ad oggetto "Comunità montane - Alienazioni di beni mobili ed immobili".

N. 9 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto "Programmi di screening oncologici".

N. 10 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto "Centrale unica di committenza: richiesta elenco procedure bloccate e richiamo agli obblighi di trasparenza".

N. 11 Interrogazione con risposta orale e scritta , a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Apicoltura: approvazione programma stralcio 2019 e avviso pubblico per la presentazione domande. Chiarimenti scadenza. Richiesta ulteriori fondi per il settore in espansione e modifiche criteri di accesso". [Prima iscrizione seduta del 14 marzo 2019]

N. 12 Interrogazione con risposta scritta e orale , a firma del consigliere Fanelli ad oggetto "Contratto istituzionale di sviluppo per Molise (CIS Molise). Stato di attuazione. Richiesta di discussione dell'indirizzo programmatico in Consiglio regionale". [Prima iscrizione seduta del 14 marzo 2019]

N. 13 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Borse lavoro - Interventi pubblica utilità"

N. 14 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Criteri di scelta per la selezione di professionisti che collaboreranno con la Regione Molise"

N. 15 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Fondi FNA 2016"

N. 17 Interpellanza, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Gestione Agroalimentare Molisana Srl (GAM) -Iniziative"

