L'ex premier Paolo Gentiloni giovedì a Termoli

TERMOLI. L'ex premier Paolo Gentiloni domani a Termoli per sostenere la candidatura del sindaco di Termoli Angelo Sbrocca in vista del ballottaggio di domenica prossima, 9 giugno.

«Giovedì 6 giugno alle ore 17 arriverà Paolo Gentiloni - annuncia lo staff di Sbrocca - lo accogliamo in piazza Vittorio Veneto, piazza Monumento per tutti noi. Gentiloni è stato Presidente del Consiglio dei Ministri dal dicembre 2016 alla primavera 2018 distinguendosi per la sua capacità di governo ed autorevolezza internazionale. Venite a conoscerlo. Vi aspettiamo!»