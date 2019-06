Coldiretti Molise: «Biodiversità minacciata anche dall'aumento della fauna selvatica»

CAMPOBASSO. L’ecosistema mondiale è in serio pericolo e se non si interverrà tempestivamente i danni al nostro pianeta diverranno irreversibili. Ad affermarlo è la Coldiretti Molise, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente celebrata oggi dalle Nazioni Unite. In Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo. La perdita di biodiversità riguarda tuttavia l’intero sistema agricolo e di allevamento con il rischio di estinzione che si estende dalle piante coltivate agli animali allevati. L’omologazione e la standardizzazione delle produzioni, a livello internazionale, mettono così a rischio anche gli antichi semi della tradizione italiana, custoditi da generazioni di agricoltori.

«Il problema – afferma Aniello Ascolese, direttore regionale di Coldiretti - è molto sentito anche in Molise dove a minacciare la biodiversità ci si è messa anche la fauna selvatica. Tristemente noti alla cronache sono i danni che quotidianamente i cinghiali, aumentati a dismisura, arrecano alle aziende agricole. Branchi di ungulati sempre più numerosi scorrazzano, infatti, indisturbati sul territorio distruggendo raccolti e mettendo in serio pericolo anche il delicato ecosistema della vegetazione spontanea che la natura ha preservato per millenni. Un problema, questo dell’aumento incontrollato della fauna selvatica – aggiunge Ascolese - più volte da noi denunciato e che minaccia anche la pubblica incolumità (vedi aggressioni ed incidenti stradali provocati dai cinghiali, ndr)».

«Un’azione di recupero importante della biodiversità – continua la Coldiretti – si deve in Italia ai nuovi sbocchi commerciali creati dai mercati di Campagna Amica attivi in tutto il Paese che offerto opportunità economiche agli allevatori e ai coltivatori di razze e varietà a rischio di estinzione che altrimenti non sarebbero mai sopravvissute alle regole delle moderne forme di distribuzione».

In quest’ottica la Fondazione Campagna Amica di Coldiretti ha dato vita ad un vero e proprio atlante della biodiversità contadina, denominato “I Sigilli di Campagna Amica”, che costituisce la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia”.

«La difesa dell’ambiente non ha dunque solo una rilevanza naturalistica – sottolinea la Coldiretti – ma racchiude il vero valore aggiunto delle produzioni agricole Made in Italy. Investire sulla distintività – conclude la Coldiretti – è una per questo condizione necessaria per le imprese agricole di distinguersi in termini di qualità delle produzioni e affrontare così il mercato globalizzato salvaguardando, difendendo e creando sistemi economici locali attorno al valore del cibo».