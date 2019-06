La ditta Carpinelli partecipa al focus di Confindustria sulla plastica

TERMOLI. In occasione della giornata mondiale dell’ambiente si è tenuto a Roma, nella sede di Confindustria, un importante incontro/convegno per discutere del futuro dei contenitori in Pet (bottiglie di plastica ).

All’incontro hanno partecipato esponenti della politica e del mondo imprenditoriale, all’incontro ha partecipato, in quanto invitato da Confindustria, anche l’azienda con sede a Termoli, Carpinelli SpA, in persona dell’amministratore Carpinelli Mario, il quale ha parlato dell’esperienza che si sta vivendo a Termoli con le attuali normative volute dall’Associazione balneri e avvallata dalla Regione Molise;

L’incontro si è concluso con l’idea di coinvolgere sempre di più il consumatore al fine di educarlo ad un consumo sostenibile.