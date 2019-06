Gli ambientalisti esultano per la bocciatura al Tar del progetto Tunnel

TERMOLI. «Ancora una volta viene empiricamente dimostrato che l'attenzione verso problematiche ambientali è stata completamente disattesa. Ciò che doveva essere realizzato: "un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli - tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza Sant'Antonio e recupero funzionale dell'adiacente parcheggio multipiano area denominata "Pozzo Dolce".»

Così l'avvocato Maria Morena Suarìa dell'ufficio legale Anpana.

«Scrivono i Giudici: "La procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A risulta, nella specie, attivata parzialmente in quanto essa ha riguardato solo una parte del progetto malgrado questo presentasse, indiscutibilmente, e per quanto sopra rilevato, una ben maggiore consistenza e una complessità tale da dover essere interamente sottoposto alla procedura preliminare di Valutazione di Impatto Ambientale". Tutti gli atti impugnati sono stati annullati».