Si rinnova il direttivo della Pro Loco di Ururi

URURI. Il 2 giugno scorso, il commissario ad acta della Pro Loco di Ururi ha indetto l’assemblea dei soci per l’elezione dei componenti di diversi ordini: il direttivo della Pro Loco, il consiglio dei Probiviri ed il consiglio dei revisori dei conti. Il direttivo è composto dalle seguenti persone: Maria De Rosa, Giorgio Grimani; Mario De Rosa; Giusy Francese; Luigino D’Arienzo; Teodorino Campofredano. I revisori dei conti sono: Giovanni Glave; Antonio Di Rosa; Gina Pizzi. Infine il Consiglio dei Probiviri è formato da: Emola Intrevado; Francesco Intrevado e Giacinto Granitto. Nel giorno in cui si festeggiava la Repubblica Italiana si realizzava ufficialmente la nuova Pro Loco Di Ururi con dei ragazzi ururesi che hanno così scritto una pagina belladella comunità.

"In questi anni alla guida dell’amministrazione comunale, afferma il Sindaco, è stato deciso fortemente di iniziare un percorso trasparente e di piena responsabilità nel mondo dell’associazionismo ururese, stoppando puntualmente le incursioni figlie della vecchia politica, risanando un tessuto sociale ormai logoro e, promuovendo ed esaltando la pura aggregazione di chi sente e sposa in pieno l’attività socio-culturale ururese. Adesso, prosegue il sindaco Primiani, abbiamo tanto lavoro da fare con la consapevolezza che lo stare uniti premia sempre. Quindi grazie al commissario ad acta Pinuccia Campofredano per la perseveranza nella sua azione amministrativa, nel segno della legalità, che ha deciso fin da subito di sposare questa causa! Non resta che augurare un buon lavoro ai ragazzi e alle ragazze della nuova Pro Loco confidando che vi saranno tante iniziative per ravvivare il paese"