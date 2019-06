Compravendite di case, rialzo del 5,3% per il Molise nel 2018

CAMPOBASSO. 2018 in crescita per il mercato immobiliare residenziale molisano. Il numero delle abitazioni compravendute a livello regionale sono state, infatti, 2.221, in aumento del 5,3% rispetto all’anno precedente. Sul fronte quotazioni nei capoluoghi si registra un calo dell’1,76%, rispetto al 2017, con un valore medio pari a 1.151 €/m2.

Questi i principali dati contenuti all’interno delle Statistiche Regionali pubblicati dall’Osservatorio del Mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate che analizza l’andamento del mercato immobiliare delle abitazioni nelle regioni, con approfondimenti e focus per ogni Provincia.

A livello provinciale, nel 2018 sono state registrati 1.773 scambi a Campobasso (+4,6%) e 449 a Isernia (+7,8%).

A differenza dei volumi di compravendita, le quotazioni presentano una flessione rispetto all’annualità precedente. Nei capoluoghi il valore medio è pari a 1.151 €/m2, in diminuzione dell’1,76% rispetto al 2017. Il calo è più marcato per la città di Isernia (- 2,81%) mentre risulta più contenuto nel comune di Campobasso (-1,31%). Nei comuni non capoluogo, a livello regionale, le quotazioni restano stabili.

La superficie media per unità residenziale oggetto di compravendita, a livello regionale, registra un valore di 107,2 m2 con un incremento, rispetto all’anno 2017, di 1,5 m2. I dati relativi alla superficie media mostrano notevoli differenze, invece, fra le due province: la provincia di Campobasso ha registrato un aumento di 0,9 m2 rispetto al 2017, mentre la provincia di Isernia mostra un aumento di 3,8 m2; di segno opposto i dati registrati nelle sole città capoluogo: la città di Campobasso ha registrato una flessione di 3,5 m2 mentre la città di Isernia mostra una flessione di 8,7 m2.

Le statistiche regionali possono essere consultate e scaricate gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso Aree tematiche – Osservatorio del Mercato immobiliare – Pubblicazioni – Statistiche Regionali.