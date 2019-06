Maggiori controlli sulle strade con le gazzelle dell'Arma

CAMPOBASSO. I Carabinieri della Compagnia di Campobasso, nell’ambito dei servizi di prevenzione nel territorio finalizzata a contrastare gli illeciti al codice della strada ed alla guida sotto l’influenza di alcool e droghe, hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale anche nei paesi dell’hinterland.

Difatti nella giornata di ieri sono stati effettuati numerosi posti di controllo in alcuni paesi tra i quali anche a Gambatesa, Tufara e Sant’Elia a Pianisi dove le pattuglie dei Carabinieri hanno controllato più di 30 veicoli e 40 perone, elevando, in alcuni casi, alcune contravvenzioni al Codice della strada per non aver indossato le cinture di sicurezza e per mancanza della prescritta revisione periodica dell’autovettura.