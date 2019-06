Uilm Abruzzo e Molise, mercoledì il Consiglio regionale

ROCCA SAN GIOVANNI. Mercoledì 12 giugno 2019 alle 9.30 presso l’Hotel Villa Medici, C.da Santa Calcagna, Rocca San Giovanni, si svolgerà il Consiglio Regionale dei metalmeccanici della Uilm Abruzzo e Molise con la partecipazione del Segretario Generale della UILM Nazionale Rocco Palombella.

I metalmeccanici della Uilm si riuniscono per discutere del rinnovo dei contratti e dello sciopero nazionale dei metalmeccanici organizzato in tutta Italia per venerdì 14 giugno con tre grandi manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli, per chiedere al governo e alle imprese di mettere al centro il lavoro, i salari, i diritti