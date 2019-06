Unimol per la Sanità, martedì la consegna degli attestati di formazione manageriale

CAMPOBASSO. UniMol, Regione Molise e Università degli Studi di Napoli "Parthenope" insieme per l’alta formazione manageriale in sanità. Giunge al termine, dunque, l’impegnativo e partecipato percorso di alta formazione universitaria, che permette l’acquisizione dell’attestato necessario ai fini della domanda di iscrizione nell’Elenco nazionale dei Direttori generali di Aziende sanitarie e ospedaliere. Un’opportunità di formazione di spiccato valore aggiunto, che è stata caratterizzata da un rilevante interesse e da una significativa attenzione anche nel panorama nazionale; aspetti questi testimoniati dall’aver raggiunto il numero massimo di partecipanti: quaranta, infatti, i candidati, e dalla variegata provenienza degli stessi, dalla Sicilia alla Calabria, dalla Campania, all’Abruzzo, dalla Puglia al Lazio e, naturalmente, dal Molise.

Duplice l’obiettivo che si è posta la metodologia didattica: da un lato, favorire e sviluppare le competenze manageriali, la capacità di direzione e di natura gestionale nelle figure apicali della sanità; dall’altro, fornire alle figure professionali in possesso dei requisiti per l’accesso ai ruoli di direttore generale, provenienti anche dal settore privato, una solida formazione, integrata, specifica, operativa ed innovativa. Senza tralasciare, anzi approfondendo e arricchendo, le competenze necessarie a risolvere le problematiche gestionali delle aziende sanitarie, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi ed economico finanziari ed al tema della responsabilità dei medici e degli amministratori pubblici.

Lo scorso 25 gennaio, nella Sala del Consiglio del Rettorato del II Edificio Polifunzionale di via Francesco De Sanctis a Campobasso, con la lezione inaugurale di particolare spessore e rilevanza scientifica tenuta dal Prof. Elio Borgonovi - Ordinario di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università Bocconi di Milano e Presidente CERGAS, Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale - e il saluto augurale e di benvenuto delle Autorità accademiche e Istituzionali, si è dato l’avvio al ciclo formativo.

Martedì 11 giugno, a segnare e ribadire un filo conduttore, d’insieme e di continuità istituzionale, sempre nella Sala del Consiglio del Rettorato del II Edificio Polifunzionale di via Francesco De Sanctis a Campobasso, alle ore 12.00, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti, essenziali per ambire e continuare a ricoprire il ruolo di figure apicali nella Sanità e per l’iscrizione nell’Elenco nazionale dei Direttori generali di Aziende sanitarie e ospedaliere.

Il programma della giornata, proseguendo nel solco dello stesso denominatore comune, si aprirà con gli indirizzi di saluto del Rettore, Prof. Luca Brunese, e del Presidente della Regione Molise, Dott. Donato Toma. A seguire, un cenno augurale dei Direttori dei Dipartimenti UniMol di Economia, Prof. Stefania Giova, e di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”, Prof. Ciro Costagliola, oltreché del Direttore Generale dell’ASRe Molise, Ing. Gennaro Sosto. In programma, poi, un breve resoconto consuntivo del Direttore scientifico ed esecutivo del Corso, Prof. Francesco Capalbo, Ordinario di Economia Aziendale all’UniMol.

Alla giornata di consegna degli attestati saranno presenti anche il Direttore Generale UniMol, Dott. Valerio Barbieri, e il Direttore Generale per la Salute della Regione Molise, Dott.ssa Lolita Gallo.