Fca, martedì a Torino il convegno “Per il futuro dell'auto” con Landini e Re David

TORINO. Fiom e Cgil di Torino e Fiom nazionale organizzano un'importante iniziativa sul futuro dell'auto, che si terrà a Torino martedì 11 giugno 2019, alle ore 10.00, presso la Fabbrica delle “e”, in corso Trapani 91/b.

In quell'occasione verrà presentato il rapporto/inchiesta su Fca, Cnhi e Magneti Marelli.

Il perdurare delle difficoltà del settore dell'automotive e della struttura industriale del nostro territorio, la ridefinizione degli assetti del settore dell'auto, a partire dalla proposta di fusione di FCA a Renault, impongono alla Fiom e alla Cgil non solo una riflessione approfondita, ma anche la necessità di mettere in campo un'azione sindacale su più livelli, per impedire l'ulteriore ridimensionamento della manifattura e la conseguente perdita di posti di lavoro.

Intervengono:

Giuseppe Berta, Università Bocconi di Milano;

Silvino Candeloro, Inca nazionale;

Gian Carlo Cerruti, Università di Torino;

Michele De Palma, segreteria nazionale Fiom-Cgil;

Fulvio Fammoni, Fondazione Di Vittorio;

Francesco Garibaldo, ricercatore;

Edi Lazzi, segretario generale Fiom-Cgil Torino;

Guido Montanari, Vice Sindaco di Torino;

Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil;

Gianni Rinaldini, Fondazione Sabattini;

Matteo Rinaldini, ricercatore;

Enrica Valfrè, segretaria generale Cgil Torino;

Francesco Zirpoli, Università Ca’ Foscari di Venezia.

A concludere i lavori sarà Maurizio Landini, segretario generale Cgil.

Partecipano le delegate e i delegati dell’automotive.