ISERNIA. Un passero è caduto in una grondaia, richiamando con il suo cinguettio gli addetti di uno studio veterinario che, impossibilitati a recuperarlo, hanno allertato i Vigili del Fuoco del comando di Isernia. Per recuperare il volatile i Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, hanno letteralmente smontato la grondaia. Durante le operazioni erano "sorvegliati" dalla presunta madre del piccolo volatile, infatti al termine dell'intervento è stato adagiato in un giardino e dopo essersi ripreso ha spiccato il volo con la madre.