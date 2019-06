Event planner & manager, corso gratuito con la Cosmo Servizi

TERMOLI. La Cosmo Servizi Srl, società di diretta emanazione di Confindustria Molise, in collaborazione con Adecco, promuove il corso gratuito di “Event Planner & Manager”.

L’Event Planner e Manager è una figura chiave in un contesto di Marketing “relazionale”, sempre più aziende, associazioni e Enti, ricorrono all’evento quale strumento di contatto “diretto” con il pubblico, con intermediari e consumatori trasmettendo in maniera innovativa il proprio Brand.

Il corso è gratuito ed è rivolto a 20 giovani/adulti residenti o domiciliati in Molise, disoccupati o inoccupati, che vogliono arricchire le proprie competenze professionali, tecniche e manageriali o intraprendere da zero una carriera nel campo dell’Event Planning & Management. È richiesto almeno il possesso di Diploma di Scuola secondaria di secondo grado. Per i cittadini extra-comunitari è inoltre richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno.

Le attività formative avranno la durata di 240 ore e si svolgeranno a partire dal mese di luglio 2019 presso la Co.S.Mo. Servizi srl - località Zona industriale, c.da Pantano Basso snc—86039 Termoli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Co.S.Mo. Servizi srl allo 0874/481205 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.