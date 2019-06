CASACALENDA. Stamane 12 giugno, in occasione della festa Patronale in onore di Sant'Onofrio, il sindaco Sabrina Lallitto e parte del nuovo esecutivo e cittadini, armati di ramazza, taglia erba, pala e rastrello tutti insieme pulizia straordinaria di erba spontanea per le strade cittadine. Essere tra la gente per essere da esempio per i cittadini al fine di condividere il bene comune.