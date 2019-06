Nola (M5s): «Sui tartufi c'erano già due nostri atti rinviati, ora ci copiano»

CAMPOBASSO. Il portavoce M5s in Consiglio regionale Vittorio Nola, vicepresidente della II Commissione ‘Sviluppo economico’, si è pronunciato in merito alla proposta di legge sulla tartuficoltura:

"Apprendo di una proposta di legge sulla tartuficoltura presentata dalla maggioranza. È bene sapere che già nel febbraio scorso il MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale ha presentato ben due atti sul tema, proprio finalizzati al miglioramento e alla valorizzazione di un comparto importantissimo per la nostra regione. Dei due atti è stata sempre negata la discussione pubblica, e sempre rinviata in un ‘successivo’ Consiglio regionale.

Ora ho capito perché: ci copiano e ci inseguono. Da un anno a questa parte a dettare l’agenda delle riforme non è la maggioranza, ma il pungolo costante di noi portavoce M5s che, con professionalità e competenza, stiamo intervenendo sempre con proposte fattibili e concrete per favorire la crescita della nostra disastrata realtà regionale.

In ogni caso - conclude Nola - vi aspettiamo tutti a Larino i prossimi 29 e 30 giugno, per la fiera Mediterranea che ho contribuito ad organizzare insieme ai miei colleghi, dove si parlerà anche di tartufo e dove i visitatori potranno gustare l’oro nero del Molise."