Rinviati causa meteo i lavori sulla segnaletica, revocati i divieti di sosta per giovedì

TERMOLI. Comunicazione di servizio: a causa delle previsioni meteo per domani, giovedì 13 giugno, i previsti lavori di rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale in diverse strade della città di Termoli, che verranno eseguiti dalla società Publiparking per conto del Comune di Termoli, sono stati rinviati causa meteo a data da destinarsi (presumibilmente la prossima settimana).