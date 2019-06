CAMPOBASSO. Domani, 13 giugno, alle ore 10.30 presso l'Aula Magna “Vincenzo Cuoco”, è in programma una giornata di studi dedicata all’anticorruzione, organizzata da UniMol in collaborazione con la Provincia di Campobasso. Il seminario, che si aprirà con i saluti istituzionali delle Autorità accademiche, si prefigge di sollevare interrogativi spinosi: quali sono oggi le relazioni pericolose per la Pubblica Amministrazione? In quali casi c’è conflitto d’interessi? Come regolarsi nella rotazione degli incarichi istituzionali o nell’affidamento degli appalti pubblici?

Il grande sottinteso della questione è la posizione dell’Amministrazione rispetto agli interessi, pubblici e privati. Tutto dipende dall’idea di etica e di imparzialità.

Ne discutono un magistrato di vertice della Procura, un consulente dell’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), professori universitari e i responsabili della trasparenza e dell’anticorruzione del nostro Ateneo e della Provincia di Campobasso.

E proprio a favore di quest’ultima si volge la prospettiva di fondo, giacché l’incontro costituisce il preludio di un piano di formazione sul tema, destinato ai funzionari che animano le Istituzioni pubbliche del nostro territorio.