BAGNOLI DEL TRIGNO. Nel primo pomeriggio un furgone, per cause in corso di accertamento, da parte dei Carabinieri, è sbandato e finito in un dirupo a Bagnoli del Trigno. Il conducente è stato soccorso e trasportato in Ospedale. I Vigili del Fuoco di Agnone con l'ausilio della Autogru inviata dalla sede Centrale hanno poi provveduto a recuperare il furgone dalla scarpata.