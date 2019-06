Epaca: a luglio arriva la quattordicesima per 30mila pensionati

CAMPOBASSO. Buone nuove per oltre 30mila pensionati molisani che il prossimo mese di luglio percepiranno la cosiddetta “quattordicesima”, ovvero l’una tantum per i pensionati che hanno un importo di pensione mensile non superiore a mille euro al mese. A ricordarlo è l’Epaca-Coldiretti di Campobasso, spiegando che dal 2017 il bonus riconosciuto con la mensilità di luglio ai pensionati Inps con più di 64 anni è stato incrementato del 30% per i pensionati con redditi inferiori a 1,5 volte l'importo del trattamento minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria ed è stato esteso, nella misura originaria, nei confronti dei pensionati con redditi inferiori a 2 volte il predetto trattamento minimo.

“L’una tantum di luglio - precisa Giuseppe Colantuoni, responsabile provinciale dell’Epaca Coldiretti di Campobasso - sarà erogata, per un importo compreso tra i 437 e i 655 euro una tantum, a seconda della contribuzione sulla quale è stata liquidata la pensione, a coloro che hanno un reddito inferiore a 1,5 volte il trattamento pensionistico minimo Inps, cioè inferiore a 10.003,69 euro lordi annui, pari a una pensione non superiore a circa 750 euro al mese. I pensionati che posseggano un reddito compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo del fondo pensione lavoratori dipendenti, cioè compreso tra 10.003,69 e 13.338,26 euro circa all'anno - prosegue Colantuoni - otterranno un bonus tra i 336 euro e i 504 euro a seconda, anche in questo caso, della contribuzione versata”.

Per quanto riguarda la determinazione dei redditi da prendere in considerazione ai fini della concessione della somma aggiuntiva, l’Epaca-Coldiretti precisa che sono rilevanti, oltre alla pensione, i redditi di qualsiasi natura, con l'esclusione dei trattamenti di famiglia, delle indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e delle competenze arretrate. Sono esclusi anche i redditi da pensioni di guerra, indennità per i ciechi parziali, indennità di comunicazione per i sordomuti. Ulteriori informazioni per verifiche e consulenze sugli importi pensionistici percepiti possono essere acquisite recandosi negli uffici Epaca-Coldiretti presenti nelle sedi Coldiretti della regione.