Con l’arrivo del caldo attenzione alle prime zanzare

CAMPOBASSO. Anche in Molise è arrivato il caldo estivo, con Campobasso da bollino rosso secondo il Ministero della Salute. Insieme alle temperature in rialzo ricomincia però anche la stagione delle zanzare.

Ecco alcuni pratici e preziosi consigli per limitare la proliferazione di questi insetti:

1. Evitare l'accumulo di acqua in contenitori esterni (vasi da fiori, bottiglie e altri contenitori che possono contenere l'acqua) per impedire che diventino terreno fertile per le zanzare;



2.Coprire i serbatoi di stoccaggio dell’acqua per uso domestico in modo che le zanzare non possano entrarci;

3.Non accumulare i rifiuti, ma buttarli via in sacchetti di plastica chiusi conservati in bidoni della spazzatura coperti;

4.Svuotare periodicamente scarichi che possono causare ristagni d'acqua;

5.Verificare che le finestre apribili siano dotate di zanzariere;

6.Nelle abitazioni con giardini o aree verdi usare le nuove tecnologie con sistemi di disinfestazione automatica;

7.Utilizzare repellenti efficaci sulle parti del corpo esposte.