Promozione dei vini molisani all'estero, la soddisfazione di Coldiretti

CAMPOBASSO. Buone notizie per le aziende vitivinicole molisane. Ad affermarlo è la Coldiretti Molise che valuta positivamente l’operato dell’Assessorato regionale all’Agricoltura che ha disposto l’apertura dei termini per la presentazione dei progetti relativi alla misura Ocm Vino, denominata “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”. Una decisione, questa assunta dall’Assessorato, in linea con le richieste espresse da più tempo da Coldiretti che vede in questa Misura una possibilità concreta di promozione e sostegno delle attività di marketing delle nostre eccellenze vitivinicole.

In particolare, Coldiretti ritiene molto positivo l’intervento attuato dalla struttura regionale sui parametri produttivi ed economici presenti sul bando nazionale, che sono stati oggetto di revisione e resi, pertanto, compatibili con le esigenze delle nostre realtà produttive. Infatti, in precedenza, i parametri previsti non consentivano alle nostre imprese vitivinicole di poter accedere alle misure di sostegno.

Nel ricordare che il termine ultimo per la presentazione delle domane è stato fissato entro le ore 12 di mercoledì 15 luglio 2019, Coldiretti Molise informa che il settore vitivinicolo dell’Organizzazione è a disposizione per ulteriori chiarimenti e per offrire assistenza nella predisposizione delle domande di finanziamento.