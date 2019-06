Il Microbar compie 70 anni, pronta la grande festa

TERMOLI. Da piccolo chiosco nel centro della città a punto di riferimento per #colazioni, #aperitivi e #lifestyle termolese. Sì perché basta dire “ci vediamo al Micro” per dare l’esatta collocazione geografica dell’appuntamento. Oggi, come 70 anni fa, il Microbar è sempre un punto di riferimento per appuntamenti di lavoro, gustose colazioni tra inebrianti caffè, cremosi cappuccini e fragranti croissant. Pomeriggi invernali tra amici con calde tazze di tisana o cioccolato. Serate estive sorseggiando freschissimi drink e cocktail e anche di notte il Micro non si ferma mai.

La marcia in più del Micro, però, è la multigenerazionalità: tavoli di adolescenti, nonni, giovani e famiglie a ogni ora del giorno. D’altronde il #Microbar accompagna da sempre la vita di chi vuole trascorrere qualche momento di tranquillità e di divertimento. E quest’anno spegne 70 candeline.

Lo fa con il mood di sempre: facendo divertire. Settant’anni, però, arrivano una volta sola. E allora spazio al futuro. Al pensare al domani. Perché quella del Microbar vuole essere anche e prima di tutto una sfida generazionale, con lo sguardo rivolto ai giovani clienti che già ci sono e a quelli che verranno. Questa è la forza e l’energia del Micro, ha una precisa clientela: il genere umano.

E a settant’anni il Micro è fresco, giovane ma soprattutto maturo per operare scelte coraggiose ed etiche. La svolta si chiama #EcoMicro: un nuovo modo di offrire #food&beverage ed #ospitalità rispondendo, però, alle esigenze dell’ambiente. Attenzione quindi al #plasticfree, all’inquinamento zero, e al mondo degli animali con una campagna di adozione che ci vedrà sostenitori del #WWF per tutto il 2019.

Il concept e la nuova filosofia di vita del Micro nasce direttamente da Francesco Salerno, 21 anni figlio di Massimo che da anni porta avanti l’attività di piazza Monumento. Francesco, studente del terzo anno della Laurea Triennale in Economia del Turismo a Rimini, è attento alle tematiche ambientali e a tutto quello che è il mondo dell’ecosostenibilità. Di qui l’idea di guardare al futuro. A quel futuro che è proprio dei ragazzi e delle nuove generazioni che saranno chiamate alla gestione del domani. E il Micro, da questo punto di vista, vuole essere al passo con i tempi.

Iniziative simboliche ma anche concrete perché il Micro del futuro non vuole essere solo un bar ma vuole diventare fulcro di crescita economica e sociale di #Termoli. Sempre al passo con i tempi. E qualche volta anche in anticipo.

