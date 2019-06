TERMOLI. Riceviamo una segnalazione da un lettore indignato per lo stazionamento di un'automobile abbandonata - chissà da quanto tempo, data l'altezza di erba e sterpaglie che le sono cresciute attorno - a Rio Vivo:

«Se andate davanti al parcheggio del Giorgione la vedete subito; io non capisco come Vigili, Polizia, Carabinieri non la vedano. Eppure lì si mettono anche i camperisti: i visitatori e i turisti cosa possono mai pensare? È vergognoso!»