Al mercato di Campobasso i pescatori termolesi spiegano il km zero

CAMPOBASSO. Anche l’Agrimercato di Campagna Amica celebrerà sabato 15 giugno la 'Giornata nazionale del Pesce Italiano'. L’iniziativa, voluta da Coldiretti Impresapesca, il settore di Coldiretti che raccoglie i produttori ittici, mira ad accendere i riflettori sulla bontà e genuinità del pesce Made in Italy.

Al mercato di Campobasso sarà l’OP San Basso di Termoli, cooperativa associata a Campagna Amica e presente ogni giovedì e sabato all’agrimercato, a spiegare le caratteristiche e le peculiarità del nostro pesce che i pescherecci della San Basso pescano al largo delle coste molisane e vendono a “miglio zero” nel mercato di Campobasso.

Sarà un’occasione per imparare a riconoscere dal vivo il pesce fresco nazionale per difendersi dall’inganno del falso Made in Italy. Nel corso della giornata i pescatori del banco ittico spiegheranno alla clientela l’importanza del “miglio zero”, proponendo appetitose ricette originali ed applicando, per l’occasione, uno sconto speciale sulla vendita dei totani.