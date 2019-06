Contratto di Sviluppo per il Molise, verso la discussione in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone, preso atto della richiesta avanzata da 17 Consiglieri lo scorso 15 marzo, ha convocato per martedi 18 giugno, alle ore 15:00, una seduta monotematica avente ad oggetto: “Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Molise (CIS Molise). Stato di attuazione ed indirizzo programmatico in Consiglio regionale”.

La fissazione della seduta monotematica, rispetto alla data della richiesta di convocazione dell’Assise, era stata procrastinata, come concordato in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, per consentire al Presidente della Giunta regionale di acquisire un quadro informativo completo sul CIS Molise.