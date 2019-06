Vertenza Sanstefar, i sindacati proclamano un nuovo sciopero

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma di Susanna Pastorino (Fp Cgil), Anna Valvona (Cisl Fp) e Tecla Boccardo (Uil Fpl):

"Le scriventi Organizzazioni Sindacali, espletata e completata con esito negativo in data 8 marzo 2019 la procedura obbligatoria di conciliazione prevista dalla Legge n. 146/90, modificata dalla Legge 83/2000 e a seguito dello sciopero proclamato in data 14 maggio 2019, dichiarano un ulteriore sciopero dei lavoratori dell’ Istituto SANSTEFAR Molise per il giorno 27 giugno 2019, con le seguenti motivazioni: Mancata erogazione degli emolumenti al personale dipendente. Lo sciopero si svolgerà secondo le seguenti modalità: Tre ore di sciopero (dalle ore 10,00 alle ore 13,00)"