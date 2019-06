La Città Invisibile festeggia il primo compleanno del centro diurno

TERMOLI. «Festeggiamo il primo compleanno del centro diurno, che proprio un anno fa apriva le sue porte!» E' il messaggio-invito lanciato dalla Città Invisibile, di stanza nell'antistadio a Termoli, a piazza Olimpia.

«E' stato un anno molto intenso, costato tanta fatica, ma che ci ha dato anche belle soddisfazioni, tantissime nuove relazioni umane e vere amicizie. Sono tutte gioie che non vogliamo tenere solo per noi ma condividere con tutti... Per questo festeggiamo insieme! Appuntamento alle 20, ed è gradita una conferma della partecipazione»

«Una serata con i volontari, gli attivisti, gli ospiti, gli amici e i solidali del nostro centro e della città invisibile... e con tutti quelli che vorranno partecipare.