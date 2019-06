Bodies Exhibition, il mistero della mostra fantasma sul corpo umano

CAMPOBASSO. Non è certamente una carenza che farà strappare i capelli, ma sul mistero della mostra fantasma sul corpo umano ci va di spendere qualche riga. «Si terrà una mostra di altissimo interesse scientifico e culturale alla scoperta del corpo umano. La partecipazione è aperta a tutti.

TITOLO EVENTO: BODIES EXHIBITION - Veri corpi umani in mostra in una collezione scientifica di 250 pezzi di esposizione anatomica

LUOGO: Grand Hotel Rinascimento - Campobasso

DATA:SABATO 15 GIUGNO 2019

ORA: DALLE 11:00 ALLE 18:00

LINK E DESCRIZIONE EVENTO: https://www.facebook.com/ events/365234054417104/

La Direzione precisa che l'evento è curato da un'azienda esterna, pertanto non siamo a conoscenza di ulteriori dettagli oltre quelli già comunicati».

Questo il messaggio diffuso ieri dalla struttura alberghiera, che stamani, vista l'assenza degli organizzatori, si è precipitata a informare tutti tramite la stampa del fatto che chi doveva allestirla si è dileguato, nemmeno avvisando l'hotel.

«La mostra "Bodies Exhibition" prevista per oggi è annullata per mancato arrivo dell'organizzazione esterna, che avrebbe dovuto presentarsi in loco questa mattina».

Non c'è male nella settimana che precede i "Misteri", quelli autentici...