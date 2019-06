Lions Golf Trophy, il club Host raccoglie sul green fondi per Arquata del Tronto e Camerino

TERMOLI. Lions Club Termoli Host impegnato oggi nel golf benefico. Il club ha organizzato per scopi di solidarietà la IX Edizione del Lions Golf Trophy sul percorso golfistico di Miglianico in provincia di Chieti.

La gara di golf si svolgerà durante tutta la giornata con la partecipazione dei giocatori iscritti alla F.I.G. Federazione Italiana Golf, mentre il pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 18,30 seguirà una gara di putting green per neofiti, organizzata per far avvicinare i principianti alla pratica di questo sport. Il ricavato della manifestazione sarà destinato a a tre progetti del Lions Club International, “Service LCIF destinazione Fame” e i service pro terremotati “Borgo Lions dell’Amicizia” e “Insula Fonte di San Venanzio”.

Il “Service Fame” si pone l’obiettivo di consentire a tutti l’accesso a un’alimentazione adeguata. I services “Borgo Lions dell’Amicizia” e “Insula Fonte di San Venanzio” sono finalizzati alla realizzazione di due villaggi costituiti da nove unità abitative e da un centro di aggregazione polivalente presso Arquata del Tronto (AP) e da otto unità abitative e da un centro di aggregazione polivalente con una mensa presso Camerino (MC).

I due villaggi saranno donati dai Lions ai due paesi così duramente colpiti dal terremoto del centro Italia del 2016.