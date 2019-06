LARINO. Torna d’attualità il Rotary club a Larino. «Abbiamo ricevuto tanti complimenti per il bel lavoro di riqualificazione dell'Ara Frentana. Un pezzo di storia è stato restituito alla nostra comunità. Ora, però, vorremmo noi complimentarci con Voi! Vi aspettiamo numerosi alle ore 18, presso il Cinema Teatro Risorgimento di Larino. Sosteneteci divertendovi: il meglio deve ancora venire! #RotaryService. Ricordiamo l'appuntamento presso il Cinema Teatro Risorgimento di Larino. La compagnia teatrale "I Malriusciti" presenterà: "Il Medico dei Pazzi", commedia in 3 atti di Eduardo Scarpetta. L'evento è organizzato in collaborazione con la "Fondazione Michelino Trivisonno". Sostenete i nostri progetti per il territorio. Ora tocca a voi! Vi aspettiamo. #RotaryService».