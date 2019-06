Tutela dei Beni comuni, in Molise il costituzionalista Alberto Lucarelli

CAMPOBASSO. Domani, 17 giugno, alle ore 17:30, presso il Circolo Sannitico a Campobasso l’associazione Uniti per la Costituzione ospiterà il costituzionalista Alberto Lucarelli, dell’Università di Napoli Federico II, che illustrerà la proposta di legge di iniziativa popolare sulla tutela dei beni comuni, scaturita dalla Commissione Rodotà e ripresa oggi dal comitato che si pregia di portare il suo nome. Tale proposta, sulla quale è in corso la raccolta firme ai sensi dell’art. 71 della Costituzione, è in linea con le tante battaglie sul tema, a partire da quella portata avanti in occasione del referendum sull’acqua pubblica del 2011. A seguito dell’intervento del professore è previsto il dibattito aperto a tutta la cittadinanza intervenuta; sarà inoltre possibile sottoscrivere la proposta.