Scontro tra vetture in via America, due donne al pronto soccorso

TERMOLI. Scontro tra due autovetture nel tardo pomeriggio di oggi in via America. Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani del Comune di Termoli e il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Per fortuna l'incidente non è stato di alcuna gravità, tuttavia due persone sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, entrambe donne, la 71enne termolese A. F. e la 30enne di Lucera R. G. Il sinistro è avvenuto intorno alle 19.15.