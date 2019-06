I cestini non ci sono e sul marciapiede finisce di tutto

TERMOLI. Non vogliamo il pelo nell'uovo, sia chiaro. Ma mesi e mesi fa, ne abbiamo anche perso il conto, segnalammo l'assenza dei cestini all'uscita del centro polifunzionale "Lo Scrigno", in via Martiri della Resistenza, evidentemente finiti nel bottino di metalli rubati per essere rivenduti al mercato nero.

Il tempo passa e la sporcizia si annida lì intorno, proprio perché mancando i contenitori nessuno sa dove gettare cartacce e altro, specie se esce da locali di somministrazione. L'auspicio è che anche questa volta la nostra ulteriore segnalazione vada a bersaglio.