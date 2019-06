Spazzatura rovesciata in strada per lavare i bidoni

TERMOLI. Ecco come si presenta questa mattina via Vanoni, in concomitanza col lavaggio dei bidoni per la raccolta differenziata.

Il residente che ci segnala l'accaduto pone una semplice e lecita domanda: "Per lavare bidoni si butta a terra l'immondizia? Non sarebbe meglio dare dei bidoni in sostituzione, o quantomeno portare via anche l'immondizia?"