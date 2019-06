Guida senza patente, torna in carcere un pregiudicato

TERMOLI. La squadra Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termoli in data di ieri, ha dato esecuzione a un’ordinanza di accompagnamento in carcere emessa dall’ufficio di Sorveglianza di Campobasso nei confronti di D.L.G., termolese, con pregiudizi di polizia per ricettazione e detenzione abusiva di armi, che è stato tradotto presso la casa circondariale di Larino a disposizione dell’autorità giudiziaria dove dovrà scontare la restante parte di pena.

La revoca della misura alternativa alla detenzione, è stata ritenuta necessaria per le violazioni alle prescrizioni imposte dal Giudice. L'uomo infatti, affidato in prova ai servizi sociali, guidava senza patente e senza assicurazione.