«L'acqua è un bene primario, le istituzioni intervengano»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo una nota del Soa Sindacato operai autorganizzati, in merito alla crisi idrica di questi giorni in Basso Molise: «E' la solita canzone: ''Per problemi tecnici la società Molise acque ha interrotto il flusso idrico''.

Così i sindaci di alcuni paesi del Basso Molise comunicano ai cittadini, ma oltre alla Protezione Civile che cerca di dispensare litri d'acqua nel suo limite, nessuno ci spiega di chi sono le responsabilità, ricordiamo che succede spesso che la società di acqua dirama una nota, e se ne lava le mani'.

Chi è Molise acque? Per l’Inps è un’azienda, per la Regione è una partecipata, prova ne sia il fatto che il governo regionale ha sempre dimostrato molta attenzione sulla scelta del Consiglio di amministrazione, quindi è un ente pubblico o la gestisce un privato? La risposta la troviamo sugli effetti disastrosi gestionali a spese della popolazione, qui il problema è prettamente politico.

A che punto è la condotta dell'acquedotto centrale, la famosa acqua del Matese che doveva arrivare in Basso Molise? Solo un anno fa il presidente della Regione Molise, dopo anni di tribolazioni e milioni di euro di lavori, annunciava il completamento dello stesso e l'allaccio effettivo in breve tempo, intanto da più giorni alcuni paesi del Molise, in particolare Portocannone, Ururi e San Martino in Pensilis, sono completamente a secco, situazione vergognosa e di basso profilo morale da parte di chi dovrebbe garantire un diritto primario che è l'acqua. La situazione persiste e il danno per le famiglie, le aziende e attività è sempre più pesante.

Chiediamo un intervento immediato da parte delle istituzioni preposte prima di dichiarare ufficialmente una grossa protesta popolare.»