Educazione ambientale, a Termoli mattinata di raccolta dei rifiuti in spiaggia

TERMOLI. Mattinata di educazione ambientale e raccolta rifiuti in spiaggia domani 19 giugno alle ore 8:30 presso la nuova rampa di accesso alla spiaggia libera "a' Rejiecelle" in collaborazione con Il Centro Socio-Lavorativo "F. Auciello", gestito dalla Cooperativa "Il Mosaico".

Il Csl è un servizio satellite del Centro di Salute Mentale di Termoli ed ha l'obiettivo di fornire aiuto a persone con disagio psichico favorendo un processo di inclusione sociale e lavorativa. Infatti il centro socio-lavorativo promuove attività laboratoriali in collaborazione con enti e servizi pubblici e privati presenti nel territorio per promuovere la partecipazione attiva e la socializzazione, momenti propedeutici alla sperimentazione al lavoro mediante borse lavoro.



In data da stabilirsi seguirà un laboratorio di riuso e riciclo creativo del materiale trovato in spiaggia presso il Centro Socio-Lavorativo a cura di Fridays For Future Termoli