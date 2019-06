Auto contro scooter davanti al discount, minorenne al pronto soccorso

TERMOLI. Un ragazzo, ancora minorenne, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli a causa di uno scontro avuto nei pressi del discount Eurospin di via Bolivia con una macchina. Non è stato chiamato il 118, poiché il giovane è stato trasferito al nosocomio di viale San Francesco con l'auto della famiglia. Ha subito escoriazioni a gambe e braccia e ha battuto la testa a terra, ma per fortuna indossava il casco.