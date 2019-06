Esami sull'acqua potabile, «Grazie a Di Pardo, ma vorremmo saperne di più dall'Arpam»

TERMOLI. Solerte anche la risposta da parte del sindacalista medico Giancarlo Totaro della sigla Fimmg-118 sui dati relativi agli esami tossicologici all’uscita degli impianti di potabilizzazione dell’acqua a opera dell’Arpa Molise.

«Si ringrazia il sindaco di Petacciato perché ci ha compartecipato dei risultati avuti dall'Arpam, veramente apprezzabile e da imitare nell'impegno. La risposta dell'Arpa Molise però è limitata perché è riferita solo "all'alga cianotizzante" ed è un’ottima notizia.

Ma per la salute dei cittadini si devono conoscere anche i risultati microbiologici e tossicologici (ad esempio i trialometani) completi che sono un'altra cosa, non solo per l'alga e le sue relative tossine.

Perché ci sonopossibili effetti sull'acqua derivanti dall'uso in eccesso o in difetto di sostanze usate per la potabilizzazione (vedi ipoclorito).

Per esempio se si usa poco ipoclorito aumentano i batteri e porta che portanotossinfezioni, se invecese ne usa troppo con un eccesso di sostanza organica nell'acqua aumentano i trialometani che sono "cangerogeni". Ecco perché quelle analisi non sono sufficienti e dicono solo dell'alga e delle sue tossine, ma invece si devono conoscere efareanche quelle tossicologiche e colturali. Se non sono stati fatti è necessario farlio richiederli per sicurezza».