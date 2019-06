Commissione speciale antimafia, Nola nominato presidente

CAMPOBASSO. Ieri, martedì 18 giugno, ai sensi dell’articolo 29 comma 2 dello 'Statuto della Regione Molise', si è costituita la Commissione regionale speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise.

"Con onore - commenta il portavoce M5S in Consiglio regionale, Vittorio Nola - sono stato nominato Presidente. La Commissione regionale avrà come finalità l’approfondimento della conoscenza del fenomeno mafioso e di quello corruttivo e criminale, soprattutto adottando iniziative che rafforzino la cultura della legalità con il rifiuto di ogni attività malavitosa. - Poi aggiunge - Aida Romagnuolo e Paola Matteo saranno vice presidenti della Commissione, Micaela Fanelli sarà segretario e Armandino D’Egidio sarà componente. Ringrazio i colleghi e tutto il Consiglio regionale per la fiducia accordatami. - Conclude il portavoce M5S - Sono consapevole di avere un ruolo di grande responsabilità e ci tengo ad assicurare, da parte mia e di tutti i componenti, la massima attenzione verso le attività malavitose che, è ormai risaputo, sono presenti anche nel nostro territorio."