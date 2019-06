Corso Umberto riaperto abusivamente da ignoti

TERMOLI. Ci arriva da un lettore la segnalazione di una grave infrazione stradale in pieno centro.

«Sono diversi giorni che autonomamente qualche automobilista, o chi per lui, riapre Corso Umberto I al traffico. È vero sì che la nuova amministrazione ne ha garantito la riapertura, ma aspettiamo che lo facciano loro. Diversi pedoni si sono ritrovati ad attraversare l'area pedonale in tutta tranquillità e si sono visti automobilisti indisciplinati sfrecciare a tutta velocità per il Corso (la velocità elevata, sicuramente, dovuta alla consapevolezza di essere in illecito e cercare di andar via il prima possibile)».