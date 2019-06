Convenzione delle associazioni di 118, Totaro: prima le critiche e poi le richieste...

TERMOLI. Dopo la digressione sulla crisi idrica, il sindacalista medico della Fimmg-118 Giancarlo Totaro rientra nell'alveo del suo comparto, parlando della riforma delle convenzioni per le associazioni di volontariato 118 fatta dal commissario alla sanità.

«Con la "riforma" delle convenzione che prevedeva una rivisitazione dei compensi alle associazioni di volontariato ci sono stati strali di ogni sorta contro l'inadeguatezza del provvedimento con annunci di possibili "azioni di protesta".

Poi sorprendentemente è stato fatto il bando per l'assegnazione delle convenzioni e si scopre che le richieste sono arrivate copiose e sovrabbondanti.

Cosa è successo nel frattempo?

Se tale riforma era così penalizzante e proibitive per le associazioni di volontariato come mai tante richieste, anche in eccesso?»