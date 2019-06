“Frammenti di Storia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della Polizia scientifica"

CAMPOBASSO. In concomitanza coi festeggiamenti del Corpus Domini, domani 20 giugno alle ore 18 presso il Salone d’Onore del Palazzo del Governo, è prevista una conferenza stampa per presentare la mostra “Frammenti di Storia l’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della Polizia Scientifica” che si terrà dal 20 al 23 giugno 2019 nella sala espositiva del Circolo Sannitico in piazza Pepe.

La mostra è stata allestita, a cura della Questura di Campobasso e del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per la Campania ed il Molise; attraverso foto ed altri documenti, illustrerà l’attività della Polizia Scientifica in alcuni significativi fatti di cronaca che hanno caratterizzato la nostra società, a partire dai primi anni del 1900.

Alla presenza del prefetto Maria Guia Federico, interverranno il questore della provincia di Campobasso Mario Antonino Caggegi, Francesco Messina, direttore della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, e Luigi Rinella, direttore del servizio di Polizia scientifica.

A seguire alle ore 19 l’apertura della mostra che è a libero accesso e sarà aperta dalle ore 11 alle ore 22 fino al 23 giugno prossimo.