Nuovo incarico a Roma per il tenente colonnello Mauro Coppari

CAMPOBASSO. Da lunedì 24 giugno, il Ten. Col. Mauro Coppari, già Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, a seguito di promozione al grado di Colonnello, assumerà l'incarico di Ufficiale Superiore addetto al Tribunale Militare di Sorveglianza in Roma. Arruolatosi nell'Arma il 29 settembre 1983 quale Allievo Carabinieri Effettivo, ha poi frequentato la Scuola Sottufficiali nel biennio 1984-1986 in Velletri e Firenze. Dopo cinque anni di servizio, quale Sottufficiale, i primi due al Nucleo Investigativo di Bologna e gli altri tre al Reparto Operativo Antidroga di Milano, nel 1990 ha frequentato il 172° corso presso l'Accademia Militare di Modena fino al 1992 ed in proseguo, fino al 1995, presso la Scuola Ufficiali di Roma, conseguendo il grado di Tenente e la laurea Magistrale in Giurisprudenza. Quale Ufficiale ha rivestito diversi incarichi, questi i principali: Comandante di Plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, Comandante di Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza-Dante, Comandante della Compagnia CC A.M. Catania-Sigonella e Comandante della Compagnia Carabinieri di Macerata.

Dal novembre 2002 è tornato a Campobasso, ove ha rivestito diversi incarichi tra i quali: Capo Ufficio Comando della Scuola Allievi Carabinieri, Capo Ufficio Personale della Legione Carabinieri "Molise" (accorpata alla Legione Abruzzo dall'agosto 2016) e, dal 10 settembre scorso, Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale. Il Ten. Colonnello Coppari manterrà comunque un forte legame con Campobasso dove continuerà a risiedere con i suoi Cari.