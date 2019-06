Servizi digitali alle imprese, il seminario della Camera di Commercio

CAMPOBASSO. La Camera di Commercio del Molise, in collaborazione con Infocamere, organizza in due date, il 25 giugno presso la sede di piazza della Vittoria 1 a Campobasso e il 26 giugno, presso la sede di corso Risorgimento 302 a Isernia, alle ore 10.30, un seminario gratuito sui servizi digitali dedicati alle imprese.

Durante gli incontri sarà illustrato in maniera approfondita il nuovo servizio delle Camere di Commercio, "I Libri Digitali", sviluppato da Infocamere e pensato per aiutare le imprese a gestire in sicurezza e con minori costi i libri d'impresa (sociali, contabili e i registri di carico e scarico rifiuti) in formato digitale.

Nel corso del seminario verranno illustrati anche i seguenti altri servizi digitali :

Il Kit per l' identità Digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), l'identità digitale attraverso la quale i cittadini e imprese possono accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), su token usb o smart card e Firma Digitale;

Il Portale "registroimprese.it" per essere sempre informati sulle variazioni che intervengono nelle imprese a cui si è interessati (clienti, fornitori, partner, concorrenti) e ricevere quindi tempestivamente notizie su cambiamenti di amministratori, variazioni di quote, deposito del bilancio, apertura di procedure fallimentari o modifiche alle localizzazioni, visure in inglese per aprire il business ai mercati esteri, far conoscere la propria impresa a partner stranieri e partecipare a gare internazionali.

La fatturazione elettronica verso la PA, servizio gratuito che consente in un'unica soluzione online la compilazione, la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio e la completa gestione di un numero illimitato di fatture elettroniche sia verso privati quanto verso la PA.

Durante le due date, sia a Campobasso che a Isernia, un operatore sarà a disposizione degli imprenditori i per il rilascio dello Spid.