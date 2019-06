LARINO. Domani 21 Giugno alle ore 10.30 presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Cultura in via Milano a Campobasso, avrà luogo, alla presenza del vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alla cultura e alle attviità produttive Vincenzo Cotugno, la conferenza stampa di presentazione della I edizione dell'evento "La Mediterranea", in programma sabato 29 e domenica 30 giugno in Viale Giulio Cesare a Larino.

La Manifestazione, inserita nel progetto "Turismo è Cultura", è organizzata in collaborazione con il Gal InnovaPlus, la Federazione Italiana Cuochi e la Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

Interverranno alla conferenza stampa il Sindaco di Larino Giuseppe Puchetti e il vice Sindaco e Assessore alla cultura e alle Attività Produttive Maria Giovanna Civitella.