LARINO. Trasloca nella sede di Cortò Factory Image la conferenza di presentazione della quarta edizione del 50 ore Contest Cinematografico, promosso dall'Associazione Culturale Lilly con la collaborazione di Cortò Factory Image. Si svolgerà venerdì 21 giugno a partire dalle ore 16:00 e sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Cortò Factory Image.

Questa modalità non è una scelta casuale: il tema dell’edizione 2019 del concorso per cortometraggi, infatti, sarà il linguaggio cinematografico e i modi di comunicare: per questo motivo si è scelto di sperimentare una comunicazione differente, innovativa e al passo coi tempi.

La gara anche quest’anno avrà il sostegno di Confidi Rating Italia, la collaborazione di Molise Cinema Film Festival e il patrocinio del Comune di Termoli. Importante novità è invece la collaborazione con IFA – Scuola di Cinema Pescara, che ha messo a disposizione i premi per i vincitori. Per sapere quali sono, basterà collegarsi con la diretta Facebook!

Tutti gli organi di stampa e gli interessati sono in ogni caso invitati a presenziare in sede alla conferenza: sarà un modo per approfondire l’iniziativa, conoscerne i promotori e scoprire il luogo in cui ogni anno dal 2016 il contest nasce e prende forma.