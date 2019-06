Toma al confronto col sottosegretario Giorgetti a Roma

ROMA. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha fatto parte della delegazione di presidenti e assessori regionali che questa mattina ha incontrato a Roma il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti.

«Con il sottosegretario Giorgetti – afferma il governatore Toma - ci siamo confrontati su alcuni temi legati allo sport, dal ruolo che hanno le Regioni nella programmazione dell’impiantistica sportiva, alla rilevanza che riveste la pratica sportiva in relazione alla sua funzione di aggregazione sociale, dal Bando sport periferie, alla necessità di avere certezza nei trasferimenti delle risorse dallo Stato alle Regioni e all’opportunità di poter contare sui Fondi europei».

«È stato un incontro proficuo – ha precisato Toma - che apre ad una sinergia con il Governo su una questione fondamentale per il Molise. Lo sport, ad di là dei valori che reca in sé, è uno strumento determinante per favorire la coesione sociale, offrire ai giovani percorsi formativi ed educativi alternativi, migliorare le condizioni di vivibilità dei cittadini molisani, condizione indispensabile per combattere lo spopolamento del territorio».